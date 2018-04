Obama cobra meio milhão de euros para ir ao Porto

O antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deverá cobrar 500 mil euros pela sua participação na conferência "Climate Change Leadership Porto 2018", que se realizará na Invicta no próximo dia 6 de Julho, avança o semanário Expresso, na sua edição deste sábado, 28 de Abril.

Os custos da cimeira, que terá como tema as alterações climáticas, ascendem a um milhão de euros, de acordo com a mesma publicação.

O painel de oradores conta ainda com a política búlgara e antiga directora-geral da UNESCO Irina Bokova, Juan Verde, e Mohan Munasinghe, físico e economista do Sri Lanka que venceu, em 2007, o prémio Nobel da Paz, juntamente com o antigo vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore.

Barack Obama deverá ficar no Porto durante apenas algumas horas e não deverá dar entrevistas.

De acordo com as informações que constam do site da conferência, que terá lugar no Coliseu do Porto, os convites serão limitados e exclusivos para os parceiros que fazem parte da iniciativa.