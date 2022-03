OCDE: Apoios até 0,5% do PIB não agravam preços

Numa primeira análise aos efeitos do conflito e das sanções aplicadas à Rússia na economia mundial divulgada esta quinta-feira, a OCDE estima que o PIB global cresça menos 1 ponto percentual e que a inflação suba mais 2,5 pontos do que no pré-guerra.

OCDE: Apoios até 0,5% do PIB não agravam preços









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: OCDE: Apoios até 0,5% do PIB não agravam preços O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar