OCDE reconhece que não previu crise provocada pela queda do Lehman Brothers

O secretário-geral da OCDE, Angel Gurria, reconheceu hoje que não viu chegar a crise provocada pela falência do banco Lehman Brothers há dez anos, apelando ao mundo económico para ouvir as vítimas deste colapso financeiro.

O secretário-geral da OCDE, Angel Gurria, reconheceu hoje que não viu chegar a crise provocada pela falência do banco Lehman Brothers há dez anos, apelando ao mundo económico para ouvir as vítimas deste colapso financeiro.

"Em Junho de 2007, no fim do meu primeiro ano em funções, as previsões económicas da OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico] asseguravam que a situação económica não estava tão boa desde há anos", afirmou Gurria, que falava numa reunião em Paris consagrada às lições da crise.