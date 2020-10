OE tem tudo para passar apesar do contra de Bloco

Com a abstenção já declarada do PCP e do PAN, e com a viabilização garantida por Joacine, a aprovação do Orçamento do Estado para 2021 está à distância de um deputado. E o PEV não deverá ir em sentido contrário ao do PCP.

