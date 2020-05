"Por outro lado, as ruas e os passeios não são considerados reservatórios de infeção do covid-19", sustenta a organização no mesmo documento.A OMS alerta ainda que esta medida "mesmo feita no exterior, pode ser perigosa para a saúde humana", e recomenda que, "em caso algum devem ser pulverizadas pessoas" porque "não reduz a capacidade de um infetado propagar o vírus por gotículas ou contacto".Pulverizar cloro ou outros produtos químicos tóxicos sobre as pessoas pode causar irritações dos olhos e da pela, bronco-espasmos e problemas gastrointestinais, alerta a organização.A entidade mundial para a saúde pública diz ainda que também "não recomenda a aplicação sistemática de desinfetantes em superfícies por pulverização ou fumigação nos espaços interiores"."Se for preciso aplicar desinfetantes, convém fazê-lo com um pano ou um toalhete embebido de desinfetante", recomenda.O vírus covid-19, na origem da pandemia mundial que já provocou mais de 300.000 mortos, pode fixar-se nas superfícies e nos objetos, mas ainda não há informações precisas da duração do seu tempo de vida nos vários materiais.Alguns estudos indicaram que o vírus poderá permanecer vários dias ativo em diversos tipos de superfícies, mas essas informações foram recolhidas em condições experimentais, ressalva a OMS.Em março deste ano, a diretora-geral da saúde, Graças Freitas, tinha declarado em conferência de imprensa "não existir nenhuma evidência científica que sejam eficazes [as desinfeções] e portanto não é uma medida que se recomende".Na altura defendeu que não era prioritário ter trabalhadores a desinfetar ruas para combater o contágio pelo novo coronavírus, como fizeram algumas autarquias, "porque não há qualquer certeza que tenha influência"."O que vai travar a covid-19 é estarmos distantes uns dos outros", sublinhou Graça Freitas na conferência de imprensa.A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 307 mil mortos e infetou mais de 4,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.Mais de 1,6 milhões de doentes foram considerados curados.Em Portugal, morreram 1.203 pessoas das 28.810 confirmadas como infetadas, e há 3.822 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou agora a ser o que tem mais casos confirmados (cerca de 2 milhões contra 1,8 milhões no continente europeu), embora com menos mortes (mais de 118 mil contra mais de 164 mil).Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), paralisando setores inteiros da economia mundial, num "grande confinamento" que vários países já começaram a aliviar face à diminuição dos novos contágios.