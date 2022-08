ONU pede acesso a central nuclear ucraniana de Zaporíjia

O secretário geral da ONU, António Guterres, pediu que os inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica tenham autorização para aceder à central nuclear de Zaporíjia, na Ucrânia, numa conferência de imprensa realizada em Tóquio.



Os apelos de Guterres acontecem depois de a central nuclear ter sido alvo de ataques no sábado. Forças russas e ucranianas acusam-se mutuamente pelos bombardeamentos.





Esta segunda-feira, Guterres disse considerar que qualquer ataque a uma central nuclear é a um ato "suicida", afirmando, citado pela Reuters, que deseja que "esses ataques acabem"-



Apesar dos bombardeamentos, o complexo do reator nuclear estava a funcionar normalmente, sem qualquer anomalia.

Por precaução, a empresa ucraniana de energia atómica encerrou um dos reatores nucleares, diz a Reuters.



Guterres afirmou estar incondicionalmente ao lado da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), realçando que apoia "plenamente a AIEA em todos os seus esforços para a criação das condições de estabilização da central".





Já no sábado passado, António Guterres alertava, em Hiroshima, que a humanidade está "a brincar com uma arma carregada", por ocasião das comemorações do 77.º aniversário do bombardeamento atómico dos Estados Unidos ao Japão.





Na sequência deste ataque, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de "terror nuclear", defendendo que o regime deveria ser punido com mais sanções internacionais, nomeadamente sobre o setor nuclear.