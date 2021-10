Orçamento tem folga para baixar défice até 2% se pandemia acabar em 2022

O Governo liderado por António Costa prevê ter um défice de 3,2% em 2022.

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 tem margem para conseguir alcançar um défice de até 2% do produto interno bruto (PIB). Para isso, avança o Diário de Notícias , basta que não sejam mais necessárias as medidas transitórias para se conter os efeitos da pandemia de covid-19.A potencial "folga" orçamental está avaliada em quase 3 mil milhões de euros, o que equivale a perto de 1,32% do PIB, de acordo com um novo estudo da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), citado pelo jornal esta sexta-feira.



Ou seja, refere a publicação, se a pandemia ficar resolvida mais rapidamente em 2022, o défice baixa para cerca de 2% ou 1,9%, de acordo com a avaliação preliminar da UTAO à proposta orçamental para o próximo ano. A confirmar-se, será um dos maiores cortes no défice dos últimos anos.