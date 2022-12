Os cinco melhores livros de sempre? Bill Gates diz quais

A ideia não é propriamente nova, já que o fundador da Microsoft todos os anos faz uma lista de livros preferidos. Mas em 2022, o magnata quis dar-lhe um pequeno twist. Ao invés de ser uma lista com os livros de que mais gostou de ler nos últimos 12 meses, é uma lista que abarca toda a sua vida - são os melhores livros de sempre. Porém, Bill Gates sublinha que esta não é uma lista completa, mas sim um conjunto de recomendações que foi dando a família e amigos ao longo dos tempos, e que agpra partilhou no seu blogue.

A melhor introdução à ficção cientifica para adultos: "Stranger in a Strange Land", de Robert Heinlein

Bill Gates e Paul Allen, co-fundador da Microsoft, apaixonaram-se pelo escritor Heinlein quando eram ainda crianças. Apesar disso, Gates continua a considerar o livro como um dos melhores romances de ficção cientifica de todos os tempos. As obra conta a história de um homem que regressa ao planeta Terra depois de ter crescido em Marte, e que quer agora implementar uma nova religião.Nas palavras do empresário, um bom livro de ficção científica impulsiona o leitor a pensar no futuro e nas suas possibilidades. Para Bill Gates, o autor do livro foi capaz de prever o movimento da cultura hippie, muitos anos antes deste ter acontecido.

A melhor biografia de uma estrela de rock: "Surrender", de Bono

Nesta categoria, Bill Gates escolheu um livro recente, que foi lançado em dezembro deste ano. Quer o leitor seja fã ou não dos U2, este é um livro "muito divertido de ler, sobre um rapaz dos subúrbios de Dublin que se tornou numa estrela de rock mundialmente famosa". O magnata confessa que apesar da amizade com o artista Bono, muitas das histórias do livro eram-lhe desconhecidas.

O melhor guia para liderar um país: "Team of Rivals", de Doris Kearns Goodwin

Sendo um ávido leitor sobre Abraham Lincoln, Gates considera que este é um dos melhores livros sobre o tema. "Goodwin é uma das melhores biógrafas dos EUA e este livro é a sua grande obra de arte", diz o empresário. Gates sublinha ainda a importância desta obra numa altura em que os Estados Unidos enfrentam, uma vez mais, não só um aumento da violência, bem como, o surgimento de profundas divisões ideológicas.

O melhor guia para sair do seu próprio caminho: "The Inner Game of Tennis", de Robert Gallwey

O livro que data do ano de 1974 é classificado por Bill Gates como sendo um essencial para todos os que jogam ténis. No entanto, acrescenta que "mesmo pessoas que não praticam o desporto podem retirar algo de valor deste livro". O autor discute que a vertente mental do ser humano é tão ou mais importante que a vertente física. Além disso, dá ainda concelhos de como seguir em frente de forma construtiva depois de se ter errado. Bill Gates diz ter adotado esta forma de pensar ao longo de toda a sua vida.

O melhor livro sobre a tabela periódica: "Mendeleyev’s Dream", de Paul Strathern

A história da química está cheia de personagens peculiares, uma delas sendo Dimitri Mendeleyev, um cientista russo que inicialmente propôs a ideia da tabela periódica, depois de esta lhe ter aparecido durante um sonho. Esta obra pega nesse pequeno acontecimento e faz uma viagem às suas origens na Grécia antiga. "É um olhar fascinante sobre como a ciência se desenvolve e como a curiosidade humana tem evoluído ao longo do tempo", acrescenta Bill Gates.