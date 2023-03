Óscar chega à liderança da FEP após esmiuçar a fraude e arrasar a elite política

"O valor que a elite política portuguesa cria é medíocre", concluía Óscar Afonso, há menos de dois anos, numa entrevista ao Negócios sobre o Índice de Qualidade das Elites (EQx) 2021, em que foi um dos responsáveis pelo estudo a nível nacional.

Nesse ranking de economia política, as elites portuguesas surgiam, em termos globais, em 28.º lugar entre 151 países, com o poder político e o respectivo valor a ocuparem as 19.ª e 30.ª posições, respectivamente.

Também conhecido pelas suas intervenções como sócio fundador e vice-presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude, calculando que a atividade não registada em Portugal representa mais de um quarto do nível da economia oficial, o equivalente a cerca de 50 mil milhões de euros por ano, Óscar Afonso é o novo diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP)

"Eleito pelo Conselho de Representantes da Faculdade, Óscar Afonso chega à liderança da escola onde cumpriu todo o seu percurso académico, à qual está ligado há mais de três décadas e onde dá aulas nos três ciclos de estudos – licenciaturas, mestrados e doutoramentos", anuncia a FEP, esta quarta-feira, 8 de março, em comunicado.

Com a tomada de posse marcada para 21 de março, Óscar Afonso sucede na direção da faculdade a José Varejão para um mandato de quatro anos.

Professor catedrático da FEP, Óscar Afonso é autor de livros, de mais de 130 artigos em revistas científicas internacionais e de inúmeros "working papers", realizando, a par da carreira académica, diferentes trabalhos de consultadoria, como membro da equipa técnica e como coordenador.

"A minha maior expectativa como diretor da FEP é que todos se consigam identificar com as prioridades, objetivos e medidas, de modo que rememos todos para o mesmo lado rumo à excelência. A ambição é conseguir uma FEP colaborativa com o resto da Universidade do Porto e com uma atitude ambiciosa e inovadora capaz de responder permanentemente aos desafios sociais, económicos, ambientais e tecnológicos", destaca Óscar Afonso.

O plano de ação a que se propõe para o próximo quadriénio "estrutura-se em torno de três objetivos estratégicos – ensino, investigação e impacto na sociedade – e em dez eixos estratégicos, dos quais fazem parte a internacionalização da escola, a responsabilidade social, o desenvolvimento sustentável e a transformação digital, entre outros".

Óscar Afonso vai liderar uma faculdade com 181 professores, 58 funcionários técnicos e administrativos e quase 3.200 alunos inscritos nas licenciaturas, mestrados e doutoramentos.