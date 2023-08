Oxford Economics: estratégia anticorrupção é fundamental para o "rating" de Moçambique

A consultora Oxford Economics considerou que a estabilidade na província de Cabo Delgado e implementação da estratégia contra a corrupção serão fundamentais para Moçambique melhorar o 'rating' sobre a credibilidade das emissões de crédito soberano."Para Moçambique reduzir substancialmente os riscos sobre a sua credibilidade das emissões soberanas e melhorar o 'rating', é crítico que o governo aumente os esforços para finalizar a sua estratégia anticorrupção, ao mesmo tempo que garante a estabilidade na província de Cabo Delgado através de uma melhor disponibilização de ajuda humanitária e intervenções militares eficazes", escrevem os analistas do departamento africano da consultora britânica Oxford Economics.No comentário à manutenção do 'rating' de Moçambique por parte da Fitch Ratings, na semana passada, em CCC+ e à retirada da atribuição de uma nota devido à falta de credibilidade das informações sobre as emissões locais, a Oxford Economics diz que "estas ações são necessárias para o país manter a consolidação orçamental e o crescimento económico".A agência de notação financeira Fitch Ratings decidiu em 12 de agosto manter o 'rating' de Moçambique em CCC+, tendo deixado de avaliar as emissões soberanas em moeda local devido à "ausência de informação credível" sobre atrasos nos pagamentos.As exportações de gás natural e o aumento do crescimento económico, que deverá passar de cerca de 4%, em 2022, para mais de 6%, este ano, "não são suficientes para melhorar o 'rating' do país", lembram os consultores na nota enviada aos clientes, e a que a Lusa teve acesso."Antevemos agora, tal como a Fitch, que o desenvolvimento dos trabalhos da TotalEnergies perto de Palma, em Cabo Delgado, parados desde abril de 2021, só recomece no primeiro trimestre de 2024", lê-se ainda na análise, que conclui que "o projeto está a enfrentar desentendimentos entre os empreiteiros devido aos custos e os insurgentes continuam ativos nos distritos perto de Palma".A província de Cabo Delgado enfrenta há quase seis anos uma insurgência armada com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.A insurgência levou a uma resposta militar desde julho de 2021, com apoio do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projetos de gás, mas surgiram novas vagas de ataques a sul de região e na vizinha província de Nampula.O conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.