Pagamentos na rede SIBS subiram em julho 1,6 mil milhões de euros

Os pagamentos com cartões electrónicos nacionais, monitorizados pela rede SIBS, e pelos terminais no comércio alcançaram em julho 11,1 mil milhões de euros. O valor corresponde a mais 1,6 mil milhões de euros comparando com o mesmo período do ano passado, avança esta segunda-feira o Correio da Manhã.

O diário escreve que, por dia, o valor contabilizado em pagamentos atingiu assim os 358 milhões de euros, correspondendo a mais 50 milhões de euros do que em igual período do ano passado.

Em hipermercados, foram gastos 2,5 mil milhões de euros em julho, traduzindo uma subida de 300 milhões de euros. Já na restauração os gastos atingiram cerca de mil milhões, sendo mais 237,2 milhões que em julho do ano passado. Nas bombas de combustíveis, a despesa foi de 721,1 milhões de euros, sendo mais 206,6 milhões de euros.

Os pagamentos ao Estado alcançaram 1,1 mil milhões de euros, subindo 100 milhões de euros.

Apesar da subida nos valores globais, o valor médio por compra desceu em julho, de 40,6 para 39,3 euros.

Os pagamentos com cartões estrangeiros, por outro lado, alcançaram 1,7 mil milhões de euros, numa subida de 700 milhões de euros.

Os utilizadores de cartões do Reino Unido, com 250,4 milhões de euros, tiveram os maiores gastos em julho, seguidos dos de França, Estados Unidos, Irlanda e Espanha.