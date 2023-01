Compras recorde a 23 de dezembro

Leia Também Pagamentos na rede SIBS subiram em julho 1,6 mil milhões de euros

O passado dia 23 de dezembro foi o que teve "o maior número de compras físicas diárias na Rede Multibanco, com 82 pontos base acima da média diária do ano", indica a SIBS em comunicado. Ou seja, "quase duplicou o número total de compras face à média do ano". E no pico de operações desse dia, às 12h12, foram feitas 365 transações por segundo, o que representa "um máximo histórico na rede Multibanco, entre compras físicas, compras online e levantamentos em caixas automáticas.Os dados do SIBS Analytics mostram que o consumo ao longo de dezembro aumentou 20% face ao mesmo mês do ano anterior. Um salto que foi, no entanto, "mais expressivo nas compras online: aumentaram 31%, em 2022, enquanto as compras físicas registaram uma subida de 19% face ao período homólogo de 2021".Os pagamentos online "já pesam 15% do total de pagamentos verificados em dezembro de 2022, mais um ponto percentual do que no ano anterior", mostram também os dados da SIBS.O valor médio por compra, seja em loja seja através do online, aumentou 2,6% face a 2021, ficando em 36,30 euros.Foi nos jogos & brinquedos que houve maior variação do número de compras de dezembro face ao resto do ano (janeiro-novembro 2022), tendo havido um pico de crescimento superior a três vezes, seguido de Perfumaria & Cosmética (mais do que o dobro) e Casa & Decoração (o dobro).A SIBS refere ainda que as compras físicas realizadas pelos portugueses no estrangeiro em dezembro aumentaram 57% face ao mesmo período do ano passado e que o número de compras com cartões estrangeiros em Portugal teve uma subida de 60%.