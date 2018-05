Papa vai nomear cardeal o bispo de Leiria-Fátima

António Marto juntar-se-á no Colégio Cardinalício aos cardeais portugueses Saraiva Martins, Manuel Monteiro de Castro e Manuel Clemente.

O papa Francisco vai nomear 14 novos cardeais a 29 de Junho, entre os quais o bispo português de Leiria-Fátima, António Marto, noticiou a agência Ecclesia.





Citado pela agência, Vítor Coutinho, vice-reitor do santuário de Fátima e colaborador de António Marto, considerou que a decisão mostra "reconhecimento" pelo trabalho desenvolvido na diocese e no santuário e é uma "grande honra" para a diocese.





Com a nomeação, António Augusto dos Santos Marto, 71 anos, torna-se o quinto cardeal português nomeado no século XXI e o segundo no actual pontificado, segundo a Ecclesia.



Uma vez cardeal, António Marto juntar-se-á no Colégio Cardinalício -que reúne todos os cardeais da Igreja Católica e tem por missão assistir e aconselhar o papa - aos cardeais portugueses Saraiva Martins, Manuel Monteiro de Castro e Manuel Clemente.



"Alegra-me anunciar que a 29 de Junho vou organizar um consistório para nomear 14 novos cardeais", disse o papa aos peregrinos e turistas na Praça de São Pedro, depois do Angelus.



"Os países de proveniência expressam a universalidade da igreja, que continua a anunciar o amor misericordioso de Deus a todos os homens na Terra", acrescentou, numa referência ao esforço que tem feito para tornar o Colégio Cardinalício menos dominado por cardeais europeus.



O grupo de 14 novos cardeais inclui ainda o principal conselheiro do papa, o arcebispo polaco Konrad Krajewski, conhecido pela ajuda aos sem-abrigo, e o arcebispo espanhol Luis Francisco Ladaria, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé.



O patriarca da igreja caldeia do Iraque, Louis Raphael i Sako, e o arcebispo de Carachi, no Paquistão, Joseph Coutts, dois países onde os cristãos são minoritários, vão igualmente ser nomados cardeais.