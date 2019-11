Partido "vroom vroom" reduz limite de velocidade na Holanda para baixar emissões

O Governo holandês vai reduzir o limite de velocidade nas estradas nacionais como parte de um pacote de medidas controversas para cortar as emissões, que têm sido alvo de protesto pelos agricultores.





Mark Rutte, o primeiro-ministro holandês (na foto), anunciou que o governo de coligação que lidera decidiu-se pela escolha menos popular de descer o limite de velocidade para os 100 quilómetros por hora no período diurno, um dos níveis mais baixos dentro da União Europeia.





O objetivo, de acordo com o Executivo, é diminuir as emissões de forma a ser possível cumprir com as metas ambientais traçadas para o país.





Esta iniciativa entra em claro contraste com a posição defendida pelo partido do primeiro-ministro, o VVD, em 2012. Na altura, o VVD decidiu alargar o limite de velocidade até aos 130 quilómetros horários e ficou mesmo conhecido como partido "vroom vroom". A marca dos 130 quilómetros por hora vai continuar a aplicar-se mas apenas entre as 19 horas e as 6 horas da manhã.





As preocupações ambientais já ditaram, em maio passado, que vários projetos de infraestruturas fossem suspensos, de forma a cumprir com as metas.