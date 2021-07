Partidos querem decidir regras do teletrabalho em setembro

PS aceitou rever o seu projeto para integrar as propostas que faz no Código do Trabalho. Partidos combinaram adiar as votações para setembro. Se o calendário for cumprido, o processo fica fechado antes das autárquicas e do Orçamento.

Partidos querem decidir regras do teletrabalho em setembro









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.