Patrões com abertura para trabalho em rotatividade

As áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto vão ter regras específicas para a organização do trabalho nas empresas, com equipas alternando entre o regime de teletrabalho e o presencial e também com horários desfasados. Patrões admitem que conter a pandemia justifica agilizações, mas pedem bom senso.

Patrões com abertura para trabalho em rotatividade









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.