Paul Krugman é o keynote speaker pelo Negócios na Conferência #O Poder de Fazer Acontecer a decorrer amanhã

O Jornal de Negócios assinala o 20.º aniversário da sua edição diária em papel com a conferência #O Poder de Fazer Acontecer, que se realizará amanhã, 21 de novembro, terça-feira, na Estufa Fria. Este encontro, que reunirá especialistas das áreas da economia, política, negócios, diplomacia, justiça, tecnologia e desporto representa o ponto alto de um conjunto de iniciativas desenvolvidas pelo Negócios em 2023, centradas na análise e no debate sobre o tema 'Poder'.

A conferência inicia-se às 09h00 com uma sessão de abertura pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, seguida pela intervenção do economista norte-americano e Nobel laureado Paul Krugman, que será o Keynote Speaker às 09h30.

Conhecido pelas suas colunas no The New York Times e análises aprofundadas sobre os desafios macroeconómicos a nível global, Krugman é um dos mais reputados economistas contemporâneos. A sua presença nesta conferência evidencia o empenho do Negócios em oferecer um espaço para debates enriquecedores sobre os diversos poderes e seu papel no fomento e desenvolvimento de uma sociedade mais aberta e apta a enfrentar os desafios atuais.

O evento destaca-se pela diversidade dos seus painéis, incluindo uma importante discussão sobre economia e finanças, consideradas motores da sociedade, com a presença de notáveis como António Ramalho, Sandra Maximiano e Isabel Vaz. De seguida, João Sousa Leal, representante da KPMG Portugal, oferecerá uma análise das tendências globais.

A política e a diplomacia também são exploradas, com contribuições de embaixadores e académicos. Já o painel 'O Poder das Novas Gerações', com líderes de empresas inovadoras, visa envolver as novas gerações num debate de olhos postos no futuro. A fechar, uma conversa especial com Roza Salih, refugiada que chegou à Escócia em 2001 e foi eleita conselheira no Município de Glasgow. Foi considerada uma das mulheres mais inspiradoras pela BBC em 2022.

20 anos: As iniciativas do Negócios no debate do Poder e a sua influîencia em Portugal

Além desta conferência, o Negócios tem promovido ao longo dos últimos meses várias ações como parte do projeto editorial #O Poder de Fazer Acontecer. Este projeto incluiu uma sondagem realizada pela Intercampus sobre a perceção dos portugueses acerca do "Poder", entrevistas com personalidades relevantes e o ranking d’ "Os Mais Poderosos", que em 2023 celebrou 13 anos, destacando as 50 personalidades mais influentes na economia nacional.

Complementarmente, foi lançado um livro escrito por José Vegar, que revisita as listas passadas deste ranking, oferecendo uma análise detalhada sobre o poder económico e político em Portugal.

A conferência #O Poder de Fazer Acontecer representa o culminar das celebrações dos 20 anos do Negócios, simbolizando não só uma retrospetiva das duas décadas de jornalismo de qualidade, mas também um olhar para o futuro, incentivando o debate sobre o papel do poder na transformação da sociedade.