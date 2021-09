Paula Franco e José Araújo voltam a defrontar-se nas eleições para a Ordem dos Contabilistas

Os contabilistas certificados vão a votos no próximo dia 18 de novembro para escolher o próximo bastonário e até este domingo, 19 de setembro, apresentaram-se duas listas concorrentes: a da Paula Franco, a atual bastonária, e a de José Araújo. Uma e outra terão ainda de ser validadas pela mesa eleitoral, mas o prazo para a entrega de candidaturas está fechado.

Paula Franco e José Araújo confrontaram-se já em 2017 nas últimas eleições, as mais concorridas de sempre naquela instituição. Dessa vez houve quatro candidatos a bastonário e foi precisa uma segunda volta - precisamente entre os dois nomes que agora se apresentam de novo a votos -, já que na primeira ninguém obteve maioria. Paula Franco acabaria, então, por conseguir a maioria, com 52,2% dos votos, um total de 6.597, enquanto que José Araújo juntou 5.966.

Leia Também Contabilistas certificados vão a votos em novembro

A eleição anterior, em 2018, foi marcada por vários incidentes, incluindo uma ação judicial contra duas das listas que se apresentaram a concurso por alegadamente não reunirem todas as condições. Desta vez, dois dos candidatos da altura, Filomena Martins e Lopes Pereira, não se apresentaram a votos, mas a primeira integra a lista de José Araújo, como candidata a presidente do Conselho Fiscal.





Paula Franco é bastonária desde março de 2018 e foi assessora dos anteriores bastonários, Domingues Azevedo e Filomena Moreira. Com especialização em fiscalidade pelo ISCTE, é, além de contabilista certificada, consultora fiscal e especialista na área da segurança social. É ainda CEO de uma empresa de consultoria fiscal e de contabilidade e membro de conselhos fiscais de várias empresas.

José Araújo é contabilista certificado desde 1991 e foi membro da comissão instaladora da ATOC, antecessora da atual ordem, e presidente do conselho técnico da CTOC, que lhe sucedeu. É atualmente membro do Conselho Geral da Comissão de Normalização Contabilística, pela Associação Portuguesa de Contabilidade e Presidente do Conselho Científico da Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade (APOTEC). Tem exercido funções de auditor interno e diretor financeiro em diversas entidades.

A Ordem dos Contabilistas Certificados é a maior instituição de regulação profissional em Portugal, com cerca de 68 mil membros. A 18 de novembro irão ser eleitos, além do novo bastonário, os restantes órgãos sociais e estão previstos votos por correspondência, sendo os boletins enviados com 20 dias de antecedência. A votação por métodos eletrónicos não será admitida.