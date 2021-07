Contabilistas certificados vão a votos em novembro

As eleições para os órgãos sociais da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), no mandato 2022-2025, realizam-se no próximo dia 18 de novembro de 2021, anunciou esta quarta-feira a OCC em comunicado.



A entrega das propostas de candidatura terá como prazo limite o dia 19 de setembro.

Os membros da OCC poderão votar por correspondência, mas a votação eletrónica não será admitida. A Ordem, que conta com 68 mil membros inscritos, é atualmente liderada por Paula Franco, que iniciou funções em março de 2018.

A eleição anterior, em 2018, foi marcada por vários incidentes, incluindo uma ação judicial contra duas das listas que se apresentaram a concurso por alegadamente não reunirem todas as condições. Acabaria por ser necessária uma segunda volta entre Paula Franco e José Araújo, que liderava a então lista D.