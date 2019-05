Paulo Fernandes: Portugal tem de mudar de paradigma

"O aumento da produtividade, essencial para promover ganhos de quota de mercado, não advém apenas da vontade. ", afirma Paulo Fernandes, presidente do conselho de administração da Altri e presidente-executivo da Cofina, num artigo escrito para o Negócios, sob o tema "como pôr Portugal a crescer", no âmbito das comemorações do 16.º aniversário da edição diária.