Pedidos de asilo a Portugal aumentaram 19% em 2017

Ai agora chama-se Asilo?

Há 1 hora

Comecaram a chamar-lhe vistas grossas, agora trocam-lhes o nome mas o fundo e todo mesmo Ordem de Legalizar corruptos ladroes e amigos das politicas. Corja de politicos sao piores que os Incedios do ano passado. Me parece as novelas do Burto do Sportingato.Que foi dificil de por ele fora do Reino.