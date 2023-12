Pedro Nuno Santos é o novo secretário-geral do PS

Pedro Nuno Santos venceu nos Açores e José Luís Carneiro ganhou na Madeira.





em dez das 12 federações que foram a votos, incluindo na de Lisboa, conseguindo mais de 60% dos votos. José Luís Carneiro ganhou em Vila Real e no Oeste.

Pedro Nuno Santos ganhou no Porto, a maior federação do partido, em Coimbra e Viseu, e será o próximo secretário-geral dos socialistas, ganhando a José Luís Carneiro, o seu principal opositor.Terminada a contagem dos votos, ex-ministro das Infraestruturas e Habitação saiu vitorioso em 18 das 21 federações e arrecadou 68% dos votos, contra 32% para José Luis Carneiro. Nas ilhas,José Luis Carneiro, que se encontra no Hotel Altis a acompanhar os resultados da votação, deverá dirigir-se para o Largo do Rato, para a sede nacional do PS onde vai discursar. Em declarações aos jornalistas, o opositor de Pedro Nuno Santos afirmou já que a sua candidatura deu "No primeiro dia das diretas socialistas, Pedro Nuno Santos tinha já ganho a votação(notícia atualizada com mais informação)