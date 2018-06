"Hoje, é um dia que nos curvamos perante a memória daqueles que faleceram, que relembramos a dor daqueles que perderam os seus familiares, daqueles que ficaram feridos graves e que ainda hoje padecem do sofrimento e do trauma deste incêndio", disse.



No entanto, para lá da dor e do luto, António Costa destacou a "esperança e a força extraordinária que toda a população tem demonstrado", mostrando-se capaz de "se reconstruir e de reconstruir este território".



À saída da missa, os jornalistas interpelaram o Presidente da República, também presente na cerimónia, mas este recusou-se a prestar quaisquer declarações.



O incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande em 17 de Junho de 2017 e alastrou a concelhos vizinhos provocou 66 mortos e cerca de 250 feridos.



As chamas, extintas uma semana depois, destruíram meio milhar de casas, 261 das quais habitações permanentes, e 50 empresas.

À saída da missa em memória das vítimas dos incêndios, na vila de Pedrógão Grande, António Costa destacou a capacidade de reconstrução na região afectada pelo grande incêndio de Pedrógão Grande, que ocorreu há um ano."É uma força inspiradora para todos nós vermos como as pessoas, perante a tragédia, perante o drama que sofreram, em vez de abandonarem, em vez de desistirem, estão aqui prontas para a luta, para reconstruir este território e reconstruírem as suas vidas", frisou.O primeiro-ministro realçou que apenas três pessoas não tiveram vontade de reconstruir as suas casas de primeira habitação e que a generalidade das empresas afectadas decidiu avançar com a reposição do potencial produtivo.