Peter Villax: “Estamos continuamente a subornar o eleitorado”

O aumento dos rendimentos das famílias deve resultar do crescimento da economia, considera o empresário Peter Villax, criticando o contínuo “subornar” do eleitorado com a subida do salário mínimo e das pensões.

Peter Villax: "Estamos continuamente a subornar o eleitorado"









