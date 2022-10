PIB de Itália cresce 2,6% no 3.º trimestre em termos homólogos e 0,5% em cadeia

O Produto Interno Bruto (PIB) italiano cresceu 2,6% no terceiro trimestre face ao mesmo período de 2021 e 0,5% face ao segundo trimestre, de acordo com dados preliminares anunciados esta segunda-feira pelo instituto nacional de estatística italiano (Istat).Num comunicado, o Istat salientou que "o crescimento da economia italiana se mantém pelo sétimo trimestre consecutivo, mas desacelerando em relação ao segundo trimestre do ano".No segundo trimestre a economia italiana tinha registado um avanço de 1% em cadeia.O Istat também reviu em alta o crescimento estimado para 2022, apontando agora para um acréscimo de 3,9%, uma ligeira melhoria em comparação com as estimativas anteriores do Istat que apontavam para uma expansão de 3,4%.O terceiro trimestre de 2022 teve mais três dias úteis do que o trimestre anterior e menos um do que o terceiro trimestre de 2021, disse o instituto, que sublinhou o caráter provisório dos dados anunciados."A variação conjuntural é a síntese de uma diminuição do valor acrescentado tanto na agricultura, silvicultura e pesca como na indústria, enquanto os serviços registaram um aumento", de acordo com o Istat."Do lado da procura, há uma contribuição positiva da componente interna e uma contribuição negativa da componente externa líquida, na sequência de um maior crescimento das importações do que das exportações", acrescentou o instituto.