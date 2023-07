PIB dos EUA avança 2,4%

A economia norte-americana ganhou fôlego no segundo trimestre, impulsionada pelo consumo e pelo investimento empresarial. O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,4% ao ano, acima dos 2% verificados nos três meses anteriores.De acordo com dados do Departamento do Comércio, os gastos com o consumo aumentaram 1,6%.O crescimento da maior economia do mundo foi mais rápido que o esperado, com o mercado de trabalho a demonstrar-se resiliente.Com exceção do setor da habitação e da indústria, a economia conseguiu suportar os aumentos das taxas de juro impostos pela Reserva Federal (Fed) desde março de 2022. Desde o final do ano passado que os economistas antecipam a chegada de uma recessão, mas o cenário acabou por não se verificar, e agora, com o recuo dos preços, muitos acreditam que a previsão da Fed - de um abrandamento sem que a economia chegue a contrair - é o mais provável.