Plano Biden tem mais 550 mil milhões para infraestruturas. Veja onde será aplicado o dinheiro

Dentro deste cheque gigante de 550 mil milhões de dólares, que pode ser aprovado esta semana, a maior fatia será dedicada a projetos relacionados com os transportes.



Assim sendo, 110 mil milhões de dólares serão gastos em financiar novas estradas, pontes e projetos relacionados. Serão também direcionados 39 mil milhões de dólares para transportes públicos, naquele que Biden considera ser o maior investimento no transporte público da história do país, ao qual se junta um cheque de 66 mil milhões para a ferrovia e 11 mil milhões para tornar as estradas mais seguras.



Outras das prioridades deste programa passa pela reconexão e aproximação das comunidades, que ficaram afastadas fisicamente com o "boom" anterior de construção de novas autoestradas a partir das décadas de '50 e '60 do século passado. Como mostra esta reportagem multimédia do New York Times, as autoestradas dividiram cidades inteiras,

A Internet a alta velocidade é outro dos pontos deste projeto, que pretende gastar 65 mil milhões de dólares na melhoria da banda larga a todos os norte-americanos, com o objetivo futuro de aumentar a competição entre os "players" das telecomunicações no mercado, de forma a manter os preços mais baixos para todos.



As alterações climáticas é um ponto a que este apoio orçamental dá prioridade, com 7,5 mil milhões para alargar a rede de carregamentos de automóveis elétricos no país, bem como outros 7,5 mil milhões para eletrificar ferrovia e autocarros. Para combater as alterações climáticas, Biden destina ainda 28 mil milhões para alargar e melhorar a rede elétrica e mais 46 mil milhões para mitigar e prevenir

Os senadores norte-americanos apresentaram, neste domingo, um plano bipartidário avaliado em 1 bilião de dólares dedicado às infraestruturas, com a expectativa de que Senado e Câmara dos Representantes possam aprovar o cheque ainda esta semana. Este programa, de 2.702 páginas, contempla mais 550 mil milhões de dólares que se juntam aos 450 mil milhões já aprovados anteriormente. O plano é uma das bandeiras da governação de Joe Biden, presidente dos EUA, e passa a ser o maior pacote de apoio à economia desde o "Great Society" do ex-presidente democrata Lyndon Johnson, na década de 1960, que incluía também os programas Medicare e Medicaid. O novo projeto inclui uma série de medidas onde se inclui uma grande expansão da Internet de alta velocidade; gastos com estradas, pontes e transportes públicos; e financiamento para água potável; bem como medidas para combater as alterações climáticas. Alguns senadores, como Chuck Schumer, de Nova Iorque, e que liderou as negociações entre os membros do Senado, acreditam que este pacote seja aprovado em alguns dias. O senador Rob Portman, que liderou as negociações entre os Republicanos, disse que "este é um programa realmente importante porque toma conta da nossa grande, envelhecida e desatualizada infraestrutura e a moderniza. Isso é bom para todos". Se agora passar no Senado, será considerado depois na Câmara dos Representantes, onde alguns democratas consideram o plano demasiado pequeno tendo em conta a proposta inicial de 2 biliões de dólares, que levou "nega" do lado Republicano. Este novo cheque destina 1 mil milhão de dólares para corrigir isto. Outro dos destaques deste estímulo orçamental vai para a água potável, com 55 mil milhões de dólares a serem destinados a gastar em infraestrutura de água potável, especialmente para eliminar produtos químicos perigosos. Outros 21 mil milhões de dólares seriam usados para limpar florestas, minas abandonadas ou poços.