"Antes do Orçamento do Estado para 2021, temos de discutir um Orçamento do Estado suplementar para 2020, que incorpore o aumento brutal de despesa", afirmou António Costa, em entrevista à Rádio Observador, concedida esta terça-feira, 14 de abril.



Quanto aos aumentos salariais para a Função Pública, o primeiro-ministro não se compromete. "Pode não haver condições, como pode ser que haja condições para aumentos salariais da Função Pública. O 'mix' de medidas a implementar está em aberto", disse apenas.



Seja como for, e tal como já tem vindo a defender nas últimas semanas, a imposição de nova austeridade está, para já, colocada de parte. "Hoje, temos uma doença que é distinta da doença que tínhamos então [na última crise financeira]. Portanto, a terapia também tem de ser diferente", começou por dizer sobre este assunto.



E acrescentou: "Empresas, empregos e rendimentos: é absolutamente fundamental evitar destruir estes". Assim, defende, a imposição de austeridade "seria uma estratégia profundamente errada".



No próximo ano, poderá, ou não, haver condições para cumprir com a promessa de aumentos salariais para os funcionários públicos. O primeiro-ministro não se compromete, para já, com esta medida, mas continua a garantir que o Governo não pretende impor nova austeridade devido à crise gerada pela pandemia do coronavírus.No início deste ano, António Costa prometeu um aumento mínimo de 1% nos salários dos funcionários públicos em 2021 , mesmo que a inflação verificada no conjunto de 2020 venha a ser inferior a esse valor.