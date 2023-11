Leia Também Portugal entre os países da UE onde população só cresceu por causa da imigração

A população residente em Portugal aumentou, pelo quarto ano consecutivo, para 10.467.366 pessoas, revela esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Para esse acréscimo de população residente, contribuiu sobretudo a imigração, que compensou o saldo natural negativo.Em comparação com o ano passado, a população residente aumentou em 46.249 pessoas. Isso fez com que a taxa de crescimento efetivo da população tenha sido positiva em 0,44%. Os dados do INE revelam que, desde 2018, a população tem vindo a aumentar sistematicamente, devido ao crescimento da imigração."O acréscimo populacional verificado em 2022 resultou do aumento da taxa de crescimento migratório, para 0,83%, valor mais alto observado desde 2017, já que a taxa de crescimento natural se manteve negativa, em -0,39%", lê-se no relatório do INE.O gabinete de estatística estima que o saldo migratório cresceu pelo sexto ano consecutivo no ano passado. Ao todo, entraram "em Portugal 117.843 imigrantes permanentes, mais 21,3% do que em 2021 (97.119), e tenham saído 30.954 emigrantes permanentes, mais 23,4% do que em 2021 (25.079)".Em 2022, 46.229 estrangeiros adquiriram a nacionalidade portuguesa. Em comparação com o ano anterior, houve menos 15,2% estrangeiros a pedirem nacionalidade portuguesa (54.537): "20.844 aquisições da nacionalidade respeitaram a residentes em Portugal e 25.385 a residentes no estrangeiro".Já o número nados-vivos foi de 83.671, o que corresponde a um acréscimo de 5,1% em relação a 2021 (79.582). Porém, o número de óbitos foi maior do que o de nascimentos: 124.311. Ainda assim, foram registados menos 0,4% relativamente a 2021 (124.841).