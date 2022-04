Porque quer a Rússia ser paga em rublos?

A Rússia fez um ultimato ao Ocidente, com prazo e tudo: ou os países pagam o gás em rublos a partir de abril ou o fornecimento acaba. Abril já arrancou, os rublos estão por usar e o gás continua a fluir. Será que a Rússia queria mesmo levar a ameaça avante ou terá sido um tiro no pé?





À primeira vista, a estratégia do Kremlin passa por "contornar as sanções internacionais e reforçar a moeda russa", diz ao Negócios o economista-chefe do Banco Carregosa, Paulo Rosa. Com o congelamento por parte do Ocidente das reservas do banco central russo e a exclusão da Rússia do sistema SWIFT, o rublo perdeu valor – não serve para fazer pagamentos no mundo ocidental.





Ricardo Santos, economista especializado em assuntos europeus, concorda. "O objetivo é tornar o mercado mais líquido, aumentando o número de transações que têm de ser feitas" e isso, em última instância, ajuda a suportar o valor da moeda, explica. E a verdade é que a divisa russa recuperou significativamente das perdas das primeiras semanas após a invasão e esta semana tocou já nos níveis de 23 de fevereiro, a véspera do início da ofensiva na Ucrânia.