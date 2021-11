Portal Nacional de Fornecedores do Estado disponível a partir desta sexta-feira

Leia Também Bloco central agiliza contratação pública

O Portal Nacional de Fornecedores do Estado, uma medida Simplex+ que pretende simplificar a interação dos cidadãos e das empresas com os serviços públicos, está disponível a partir desta sexta-feira, anunciou o Governo.Promovido pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IIMPIC), o novo Portal tem três áreas de acesso, separando fornecedores do Estado, entidades adjudicantes e público em geral, podendo o público consultar informação tornada pública pelos fornecedores do Estado.Uma das vantagens do novo Portal, segundo o comunicado do executivo hoje divulgado, é o de permitir que pessoas singulares e coletivas, nele registadas, fiquem dispensadas de entregar os documentos comprovativos da sua situação tributária e contributiva junto das entidades adjudicantes.Segundo o documento, a nova ferramenta permite também "simplificar e agilizar", mediante o recurso a meios digitais, os procedimentos de verificação e comprovação da inexistência de impedimentos à contratação previstos no Código dos Contratos Públicos, bem como da confirmação da situação tributária e contributiva dos fornecedores para efeitos de pagamentos relacionados com contratos públicos.O Portal Nacional de Fornecedores do Estado tem também como objetivo estruturar um catálogo de fornecedores do Estado, por tipo de bens, serviços ou obras a realizar.Esta medida Simplex+ envolve as áreas governativas das Infraestruturas e Habitação, Finanças, Justiça, Modernização do Estado e Administração Pública e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.