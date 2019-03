Portugal acolhe mais 23 refugiados vindos do Egito

Portugal concluiu a primeira fase do programa voluntário de reinstalação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) com a chegada na quinta-feira de 23 refugiados que estavam no Egito, anunciou hoje o Governo.

Num comunicado conjunto, o ministro da Administração Interna e a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa referem que estes 23 refugiados que chegaram na quinta-feira a Portugal são o último grupo de pessoas que foram entrevistadas no Egito pela primeira missão do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e do Alto Comissariado para as Migrações (ACM) realizada em julho do ano passado.

Segundo o Governo, no total estão em Portugal 127 pessoas no âmbito deste programa.

Na nota, os dois ministros indicam que as 23 pessoas que chegaram na quinta-feira, cinco famílias e duas pessoas isoladas, são oriundas do Sudão, Síria, Sudão do Sul e Etiópia e vão ser acolhidas pelo Conselho Português para os Refugiados, em Loures, e pela Associação Peaceful Parallel, em Coimbra.

Nesta primeira fase do programa voluntário de reinstalação, as 127 pessoas foram acolhidas por entidades como o Centro Português de Refugiados, a associação Peaceful Paralell, a Cruz Vermelha Portuguesa e pelos municípios de Proença-a-Nova, Lisboa, Alvito, Coimbra, Elvas, Gondomar, Loures, Olhão, Sintra, São João da Madeira e Vila Viçosa, adianta a nota.

De acordo com o Governo, a reinstalação consiste num processo de seleção e transferência de refugiados já reconhecidos pelo ACNUR de um país terceiro considerado o primeiro país de asilo, para outro Estado.

Portugal manifestou disponibilidade para receber até 1.010 pessoas provenientes do Egito e da Turquia.

Os dois ministros indicam ainda que estão previstas novas missões do SEF e do ACM no âmbito do programa de reinstalação, realizando-se em março a segunda missão à Turquia, em abril a terceira e última missão ao Egito e, em junho uma terceira missão à Turquia.