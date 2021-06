Portugal com mais 612 casos de covid e duas mortes

O número de novas infeções fica, assim, acima dos 573 novos casos confirmados ontem, registando um agravamento ao longo dos últimos dias. No que diz respeito aos internamentos, o número de doentes em enfermaria mantém-se estável, num total de 265 pacientes. Nas unidades de cuidados intensivos (UCI) estão internadas 52 pessoas, mais uma do que na véspera.



Os números da DGS mostram que o número de recuperados é de 257, elevando o número de doentes que já recuperaram da covid-19 para 811.897. O número de casos ativos subiu assim em 353, para 23.715.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que regista mais novos casos confirmados, com uma grande diferença face ao resto do país: 340 dos 612 novos casos registados nas últimas 24 horas. Foi também nesta região que ocorreu um dos dois óbitos.



Na região Norte do país foram contabilizadas 151 novas infeções, não tendo ocorrido nenhum óbito. Pelo contrário, a região Centro registou uma morte por covid-19, tendo igualmente registado 49 novos casos. No Alentejo há mais 19 infeções e no Algarve 30.



Incidência e o R(t)



Os dados relativos à taxa de incidência e à transmissibilidade da doença só serão atualizados esta segunda-feira. Os dados são essencial para efeitos da matriz definida pelo Governo para acompanhar o processo de desconfinamento.







Portugal registou mais 612 casos nas últimas 24 horas, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS). O país contabiliza também mais dois óbitos devido à covid-19.