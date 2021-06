Marques Mendes considera "erro enorme" manter fechados bares e discotecas

Alguém acredita que em agosto os jovens vão ficar em casa e deitar-se à meia-noite?





Leia Também Incidência em LVT dispara 161% em 24 dias e volta a níveis de início do desconfinamento Claro que não. Vão encontrar esquemas ilegais e desordenados de confraternização, agravando contágios e saúde pública", sublinhou.

ra preferível, em alternativa, fazer duas coisas diferentes

: p

rimeiro, era preferível um desconfinamento de bares e discotecas devidamente condicionado, com lotação limitada, com regras definidas, com testes à entrada

. É preferível abrir com regras do que proibir sem qualquer eficácia; s

egundo, era preferível abrir uma linha de vacinação prioritária para jovens acima dos 18 anos, ainda antes do verão, porque esta faixa etária vai ser o grande caso de contágios no Verão

. Tudo sem prejudicar as outras faixas etárias".





A exclusão dos bares e discotecas das novas fase de desconfinamento, mantendo estes estabelecimentos encerrados durante todo o verão, é "um erro grave" do Governo, defendeu este domingo Luís Marques Mendes no habitual espaço de comentário na SIC.A decisão do Executivo de manter fechados bares e discotecas, "mesmo aqueles que têm espaços ao ar livre", é, considera Marques Mendes, "um convite à irresponsabilidade".

As duas novas fases de desconfinamento, a primeira a 14 de junho e a segunda a partir de 28 de junho, prevêem o alargamento dos horários da restauração e aumento da lotação permitida e número de pessoas por meses. No entanto, os bares e discotecas continuam de fora das medidas de alívio das restrições.

Leia Também Portugal com mais 612 casos de covid e duas mortes