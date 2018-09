Portugal e Angola: como se relacionam as duas economias

Os laços entre as economias portuguesa e angolana são evidentes. As trocas comerciais são intensas, os dois países acolhem trabalhadores um do outro e, apesar de Portugal ter uma dependência energética que é crucial para o país, os números mostram que Angola também não é indiferente a más relações com a economia lusa. Aqui fica um retrato do que une as duas economias. Margarida Peixoto