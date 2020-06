Portugal ficou nesta posição, desde logo, devido às "diferenças significativas" registadas no que toca à utilização de banda larga entre as zonas urbanas e rurais, mas também por causa dos "elevados custos" associados aos serviços de internet e ainda por ser dos piores classificados relativamente à abertura dos dados, segundo o relatório hoje divulgado.



Acresce que o setor das tecnologias de informação e comunicação pesa menos de 3% no total da economia portuguesa, uma das percentagens mais baixas ao nível da UE.



Ainda de acordo com o documento, 22% da população portuguesa nunca teve acesso à internet.



Já mais positiva é a percentagem total de agregados familiares portugueses com acesso à internet, que fica acima dos 50%, bem como a referente aos serviços da administração pública disponibilizados 'online', que ascende a mais de 80%.



Portugal também ocupava esta posição em 2019.



A Comissão Europeia observa que "o DESI deste ano mostra que há progressos em todos os Estados-membros e em todas as áreas-chave consideradas", o que se torna "ainda mais importante no contexto da pandemia".



Isto porque, de acordo com a instituição, o surto de covid-19 "demonstrou como as tecnologias digitais se tornaram essenciais, ao permitirem a continuação dos trabalhos, o acompanhamento da propagação do vírus ou a aceleração da investigação para curas e vacinas".



Assim, o executivo comunitário nota que "as conclusões de 2020 devem ser lidas em conjunto com as numerosas medidas tomadas pela Comissão e pelos Estados-membros para gerir a crise e apoiar a recuperação".



"Os Estados-membros tomaram medidas para minimizar o contágio e apoiar os sistemas de saúde, por exemplo introduzindo aplicações e plataformas para facilitar a telemedicina e coordenar os recursos no domínio dos cuidados de saúde", precisa a instituição.



Por seu lado, a Comissão Europeia "tomou igualmente medidas, como a emissão de uma recomendação sobre uma caixa de ferramentas comum da UE para a utilização de tecnologias e dados para combater e permitir a saída da crise, em especial no que respeita às aplicações móveis e à utilização de dados anónimos nas aplicações de rastreio", recorda.



"Acresce que o ORECE [Organismo dos Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas], a pedido da Comissão, começou a monitorizar o tráfego na internet para evitar congestionamentos", acrescenta ainda.

