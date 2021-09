Portugal executou 64% do Portugal 2020 até julho. Há ainda 9,3 mil milhões por aplicar

26 mil milhões de fundos comunitários previstos ao abrigo do

mensal da Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C), há ainda perto de 9,3 mil milhões de euros em fundos por aplicar até 2023, sobretudo ao nível da sustentabilidade e eficiência no uso de recursos.







AD&C revelam que o

v

alor dos fundos executados até julho subiu para 16,8 mil milhões de euros. Os beneficiários do Portugal 2020, onde se incluem empresários, autarcas e outras entidades públicas e privadas, já receberam um total de 18,7 mil milhões de euros de fundos desde que foram abertos os primeiros concursos do programa PT 2020, em 2015.





Até ao final de julho, foram executados 64% dos cerca deprograma Portugal 2020. Segundo o boletimOs dados da

Dentro do Portugal 2020, o programa de desenvolvimento rural de Portugal continental, conhecido como PDR 2020, é o que regista a taxa de execução (81%), seguido de perto pelo programa operacional do capital humano (POCH), com 80% das verbas executadas, e pelo programa operacional de inclusão social e emprego (POISE), com 71% executados.



No sentido inverso, o programa regional Alentejo 2020 é o mais atrasado, com uma taxa de execução de apenas 49%. Seguem-se o programa regional Algarve 2020, com 50% das verbas executadas, e os programas operacionais Norte e Centro 2020, ambos com uma taxa de execução de 51%.





AD&C indica ainda que o

56% do valor dos fundos aprovados.

valor de fundos aprovados ascendeu a 29,9 mil milhões de euros para apoiar projetos com um investimento elegível de 62,1 mil milhões, o que corresponde a uma taxa de financiamento média de 53,5% sobre o investimento elegível. Ou seja, o valor dos fundos executados corresponde a