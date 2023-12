Portugal falha prazo para transpor a directiva do IRC mínimo a nível mundial

Portugal vai falhar o prazo para transpor a diretiva europeia relativa às novas regras do IRC mínimo de 15% sobre os lucros das maiores multinacionais, as empresas com receitas consolidadas de pelo menos 750 milhões de euros por ano, escreve, esta segunda-feira, o Público As regras do acordo fiscal têm de ser transpostas até 31 de dezembro, mas isso já não acontecerá, uma vez que a proposta de lei não chegou a dar entrada na Assembleia da República, o que significa que o dossier terá de ser tratado pelo próximo Governo que sair das eleições de 10 de março de 2023.E, sem proposta, não haverá uma lei em vigor nessa data, como obriga a diretiva 2022/2523, de 14 de Dezembro de 2022, pelo que o Estado arrisca-se a ser alvo de um processo de infração por parte da Comissão Europeia.O diário lembra, aliás, que Portugal já enfrentou, nos últimos anos, vários processos desta natureza na área financeira, fiscal e de combate ao branqueamento de capitais por transpor diretivas de forma incorrecta, com atraso ou simplesmente por não notificar se transpusera as medidas necessárias e que, só de de 2020 a 2023, Bruxelas desencadeou dez processos nestas áreas.