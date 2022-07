Portugal falha transposição de diretivas sobre impostos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal tem dois meses para transpor na íntegra duas diretivas europeias sobre impostos especiais ao consumo, que incidem sobre álcool, tabaco e produtos energéticos. As novas regras comunitárias deveriam ter sido transpostas até ao final de dezembro, mas ainda não constam no ordenamento jurídico nacional. Caso Portugal não implementa as normas atempadamente, Bruxelas ameaça levar o caso ao Tribunal de Justiça da Uniã

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...