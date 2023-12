Portugal no pódio do Eurodreams com apostas de quase 400 mil euros por dia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os portugueses gastaram por dia 388 mil euros no Eurodreams, o novo jogo de apostas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no primeiro mês de comercialização, avança, esta quarta-feira, o Jornal de Notícias Segundo o diário,, a seguir a França e Espanha.Ao todo, foram apostados em Portugal mais de 14 milhões de euros e atribuídos quatro milhões em prémios, embora nenhum "jackpot", em apenas nove sorteios.O prémio mais elevado pago em território nacional foi de 173,92 euros, mas a maioria é de 2,50 euros, de acordo com o JN.O EuroDreams teve o primeiro sorteio a 6 de novembro. Cada aposta custa 2,50 euros. O primeiro prémio pode garantir ao vencedor um montante de 20 mil euros mensais ao longo de 30 anos, num total de 7,2 milhões de euros.