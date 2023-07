Portugal no top 10 dos que captam mais ricos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal vai conseguir manter-se no top 10 de países mundiais que recebe mais imigrantes com elevado património. Esta é uma das conclusões que se extrai de um relatório da Henley & Partners, que considera como mais ricos quem tenha capacidade para investir uma quantia igual ou superior a um milhão de dólares. Para o efeito foram apenas tidas em conta pessoas que ficam no novo país de residência mais de seis meses.





