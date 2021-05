Portugal ocupa 28.º lugar mundial com piores elites do que a China

A “fraca competitividade externa” e a “péssima qualidade institucional” contribuem para o “mau resultado” das elites nacionais no ranking qualitativo de 151 países, com Portugal a surgir abaixo da média da UE, ultrapassado pelos países mais dinâmicos do ex-bloco de leste, como a Estónia, República Checa e Lituânia.

