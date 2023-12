Portugal tem três escolas de gestão entre as 50 melhores da Europa

Iscte escala 23 posições e ocupa agora o 44.º lugar no ranking do Financial Times. Nova SBE mantém-se com a melhor posição. País garante cinco escolas na lista anual do jornal britânico, todas entre as 60 melhores.

