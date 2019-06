o consumo de animais de capoeira foi o que ganhou "maior quota de mercado" nestas quatro décadas. Enquanto o consumo de bovinos e suínos duplicou entre 1981 e 2018, o consumo de animais de capoeiras cresceu 2,5 vezes.



O consumo tem sido superior à produção desde 2003, ano para o qual começa a haver dados do INE. Em 2017 (ainda não há dados para 2018), Portugal produziu 889.400 toneladas de carne, atrás do nível de produção de 2016. Cerca de metade da produção é feita na região Centro do país, 25% no Alentejo e os restantes 25% distribuídos pelo resto do país.



A utilização interna (grau de auto-aprovisionamento) da carne tem vindo a diminuir. Se em 1981 quase todo (99,7%) o consumo interno era à base de produção interna, esse rácio baixou dos 90% na década de 80, dos 80% no início do século XXI e têm mantido atualmente na casa dos 75%.



Mas que tipo de carne é que os portugueses consomem? E esse padrão mudou? No geral, o consumo manteve-se: a carne de suínos (porcos) continua a ser a mais consumida, seguida de perto da carne de animais de capoeira (frangos, por exemplo). Em menor grau (cerca de metade destas duas categorias) surge o consumo de bovinos (vaca). O resto divide-se por ovinos, caprinos, outras carnes e miudezas.Contudo, com uma análise mais detalhada à evolução destes tipos de carne conclui-se que, ainda que de forma moderada,