Poupança das famílias portuguesas cai no primeiro trimestre do ano

A taxa de poupança das famílias caiu nos primeiros três meses do ano, altura em que os gastos cresceram ligeiramente acima dos rendimentos.

De acordo com os dados revelados esta segunda-feira, 24 de junho, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de poupança das famílias – a parte do rendimento disponível que não é utilizada em consumo final – caiu de 4,6% no último trimestre de 2018 para 4,5% nos primeiros três meses deste ano.