Poupar muito agora faz mal à economia?

Entre abril e junho, as famílias pouparam mais de um quinto do seu rendimento disponível (22,6%). Pelo menos desde 1999 que não há evidência de outro período em que os níveis de poupança tenham sido tão elevados, mostram os registos do Instituto Nacional de Estatística (INE). Os dados indicam ainda que este aumento do peso da poupança se verificou mais pela retração do consumo do que pela reduçã...