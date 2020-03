Póvoa de Varzim cria grupo para acompanhar situação de Luis Sepúlveda, diagnosticado com coronavírus

De acordo com um comunicado da câmara municipal da Póvoa, divulgado no site, foi criado um "grupo de acompanhamento" sobre o caso do escritor chileno que contraiu o vírus depois de ter estado em Portugal.

O grupo estará em contacto direto com as entidades responsáveis de saúde local, regional e nacional, tendo sido definido que toda a comunicação sobre este assunto será tratada diretamente pela DGS, que vai prestar declarações sobre as medidas a tomar.Luis Sepúlveda, de 70 anos, esteve em Portugal entre os dias 18 e 23 de fevereiro no festival literário Correntes d'Escritas na Póvoa de Varzim. Dois dias depois do regresso começaram os primeiros sintomas.

De acordo com o jornal La Voz de Asturias, o escritor está, juntamente com a mulher de 66 anos, internado no Hospital Universitário Central das Astúrias (HUCA), em Oviedo. Ambos estão em isolamento.