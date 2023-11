PPE pede esclarecimentos a Lagarde sobre Centeno

Eurodeputados do Partido Popular Europeu preparam carta para presidente do BCE sobre a independência do governador do Banco de Portugal depois do convite para chefiar um governo do Partido Socialista.

