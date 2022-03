Preço da carne pode subir entre 20 a 30 cêntimos por quilo na próxima semana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O valor pago pelos talhos aos fornecedores pelo frango subiu 1,50 euros por quilo desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Este aumento foi mais expressivo na carne de novilho que passou dos 4,40 euros para os 6,40 euros por quilo.



Estes foram apenas dois exemplos avançados ao Dinheiro Vivo por Marinela Lourenço, presidente da Associação dos Comerciantes de Carne do Concelho de Lisboa e Outros, para apontar que "todas as semanas tem havido aumentos transversais" a todo o tipo de carne, desde o frango ao novilho, do porco a outras aves.



De acordo com a dirigente estes aumentos deverão continuar a agravar-se sendo que para a próxima semana Marinela Lourenço prevê uma subida "vertiginosa" nos preços das carnes que deverão situar-se entre os 20 a 30 cêntimos por quilo.

Também os ovos já subiram o preço, tendo aumentado o valor em 30%, no espaço de um mês. De acordo com Paulo Mota, presidente da Associação Nacional dos Avicultores Produtores de Ovos, este aumento deve-se à escassez mundial decorrente da gripe das aves.



O pão já subiu o preço em 20% devido à subida do valor da farinha. Mas para este aumento contribuiu ainda a subida dos valores nas faturas da eletricidade e do gasóleo que duplicaram desde a invasão da Rússia à Ucrânia.