Preços da eletricidade descem na UE. Portugal com a 8ª mais cara

Segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat, os preços da eletricidade para uso doméstico recuaram em 16 Estados-membros, incluindo Portugal (face aos 21,4 euros por 100 kWh do primeiro semestre de 2019), com destaque para a Holanda (-31,0%), Letónia (-12,8%), Eslovénia (-11,4%), Suécia (-10,0%) e Estónia (-8,0%).As maiores subidas, por outro lado, observaram-se na Lituânia (13,6%), Polónia (12,9%), Luxemburgo (10,5%), Roménia (9,1%) e República Checa (8,0%).Expressos em euros, os preços médios da eletricidade para consumo doméstico no primeiro semestre de 2020 foram os mais baixos na Bulgária (10,0 euros por 100 kWh), Hungria (10,3 euros) e Estónia (12,4 euros) e os mais altos na Alemanha (30,4 euros), Dinamarca (28,3 euros) e Bélgica (27,9 euros).